Франція вкотре перехопила танкер "тіньового флоту" Росії

Французькі військові затримали підсанкційний танкер "тіньового флоту" Росії у Середземному морі біля берегів Сицилії.

Про це у соцмережах повідомив президент Франції Емманюель Макрон, пише "Європейська правда".

У вівторок Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер Deliver, який належить до "тіньового флоту" РФ.

La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.



Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026

Згідно з даними ресурсу MarineTraffic, судно йшло під прапором Камеруну і прямувало з російського порту Приморськ до Сінгапуру.

Макрон зазначив, що Франція захопила підсанкційний танкер за кілька днів після того, як подібну операцію провела Велика Британія, затримавши судно SMYRTOS, що свідчить про рішучість європейців.

Президент Франції також наголосив, що Європа продовжуватиме тиск на Росію шляхом збільшення вартості війни для неї.

"Ми не дозволимо "тіньовому флоту" обходити санкції та фінансувати російські військові дії. Європа рішуча. Вона докладе всіх необхідних зусиль, щоб збільшити вартість війни для Росії та забезпечити досягнення міцного й тривалого миру в Україні", – заявив Макрон.

Нагадаємо, 31 травня Франція затримала російський нафтовий танкер Tagor в Атлантичному океані. Це стало четвертим випадком перехоплення країною суден "тіньового флоту" РФ. Попередні три танкери були затримані, а потім змогли продовжити шлях після сплати штрафів.

ЗМІ повідомили, що уряд Великої Британії розглядає план продажу 98 тисяч тонн сирої російської нафти із захопленого Лондоном танкера "тіньового флоту" для передачі коштів Україні.

Більше на цю тему це читайте у статті Русофобія для боротьби з кризою: чому уряд Британії зважився захопити російський танкер.