Во Франции рассказали о дальнейших шагах с захваченным российским танкером

Российский танкер "теневого флота" Deliver, который был захвачен Францией во вторник, сейчас сопровождается французскими ВМС к месту стоянки для проведения дальнейших проверок.

Об этом сообщила морская префектура Средиземноморья в своем заявлении, передает "Европейская правда".

В префектуре рассказали, что судно задержали в Средиземном море у берегов Сицилии 23 июня по подозрению в правонарушении, а именно использовании фальшивого флага.

Операцию по проверке флага провели на основании статьи 110 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которая имела целью проверить национальную принадлежность судна.

После подъема на борт инспекторы проверили документы и подтвердили факт использования фальшивого флага. О нарушении сообщили прокурору Марселя, который является компетентным органом в рамках морского суда.

Сейчас судно направляется к стоянке, где его ждут дополнительные проверки.

Операцию по перехвату судна Франция провела в сотрудничестве со Средиземноморской военно-морской миссией ЕС IRINI и Великобританией.

Это уже пятый случай перехвата танкеров "теневого флота" РФ французскими военными. 31 мая Франция задержала российский нефтяной танкер Tagor в Атлантическом океане. Предыдущие танкеры были задержаны, а затем смогли продолжить путь после уплаты штрафов.

14 июня британские военные впервые перехватили танкер "теневого флота" РФ. Задержание судна SMYRTOS ознаменовало значительное обострение борьбы Великобритании против российского "теневого флота".

СМИ сообщили, что правительство Великобритании рассматривает план продажи 98 тысяч тонн сырой российской нефти с захваченного Лондоном танкера "теневого флота" для передачи средств Украине.