Глава Єврокомісії відвідає Азербайджан та Вірменію в рамках посилення співпраці

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на початку липня відвідає Азербайджан та Вірменію для подальшого розвитку стратегічної взаємодії ЄС з двома південнокавказькими країнами.

Це виданню Euronews підтвердили джерела в Єревані та Баку, обізнані з цим питанням, пише "Європейська правда".

Глава виконавчої влади ЄС планує відвідати столицю Азербайджану Баку 1 липня. Як очікується, фон дер Ляєн проведе переговори з президентом країни Ільхамом Алієвим щодо розширення поставок азербайджанських енергоносіїв до Європи, а також співпраці щодо регіональних інфраструктурних проєктів, які зараз мають вирішальне значення для економіки ЄС.

Це буде перший візит президентки Єврокомісії до Баку з 2022 року, коли ЄС та Азербайджан підписали угоду про стратегічне енергетичне партнерство після того, як блок відмовився від російських енергоносіїв та потребував термінових альтернативних поставок газу. Загалом 16 європейських країн наразі отримують азербайджанський газ, серед яких 10 країн-членів ЄС.

Це також перший візит очільниці Єврокомісії до країни після того, як Вірменія та Азербайджан домовилися про мир після десятиліть війни.

Поїздка фон дер Ляєн є продовженням стратегічного політичного діалогу ЄС з регіоном. У березні президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Брюссель і Баку зараз працюють над новою рамкою для тіснішої співпраці в галузі оборони, безпеки та цифрових технологій, спрямованою на розширення відносин за межі наявних енергетичних та ключових інфраструктурних зв'язків.

Фон дер Ляєн також вирушить до Єревана для переговорів з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, який нещодавно здобув перемогу на парламентських виборах.

В обох поїздках її супроводжуватиме єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Цього тижня вона запустила нову платформу "Програма розвитку зв’язку", за допомогою якої ЄС братиме участь у проєктах Транскаспійського транспортного маршруту, що пролягає територією Азербайджану та з’єднує Європу з Китаєм.

На початку червня Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо посилення російського тиску на країну через її зближення з ЄС.

Нагадаємо, з 30 травня Росія запровадила обмеження на імпорт низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку через її зближення з ЄС.

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