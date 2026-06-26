Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан и Армению в рамках усиления сотрудничества

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в начале июля посетит Азербайджан и Армению для дальнейшего развития стратегического взаимодействия ЕС с двумя южнокавказскими странами.

Это изданию Euronews подтвердили источники в Ереване и Баку, знакомые с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Глава исполнительной власти ЕС планирует посетить столицу Азербайджана Баку 1 июля. Как ожидается, фон дер Ляйен проведет переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым по расширению поставок азербайджанских энергоносителей в Европу, а также сотрудничества по региональным инфраструктурным проектам, которые сейчас имеют решающее значение для экономики ЕС.

Это будет первый визит президента Еврокомиссии в Баку с 2022 года, когда ЕС и Азербайджан подписали соглашение о стратегическом энергетическом партнерстве после того, как блок отказался от российских энергоносителей и нуждался в срочных альтернативных поставках газа. Всего 16 европейских стран сейчас получают азербайджанский газ, среди которых 10 стран-членов ЕС.

Это также первый визит главы Еврокомиссии в страну после того, как Армения и Азербайджан договорились о мире после десятилетий войны.

Поездка фон дер Ляйен является продолжением стратегического политического диалога ЕС с регионом. В марте президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Брюссель и Баку сейчас работают над новой рамкой для более тесного сотрудничества в области обороны, безопасности и цифровых технологий, направленной на расширение отношений за пределы существующих энергетических и ключевых инфраструктурных связей.

Фон дер Ляйен также отправится в Ереван для переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который недавно одержал победу на парламентских выборах.

В обеих поездках ее будет сопровождать еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. На этой неделе она запустила новую платформу "Программа развития связи", с помощью которой ЕС будет участвовать в проектах Транскаспийского транспортного маршрута, пролегающего по территории Азербайджана и соединяющего Европу с Китаем.

В начале июня Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном об усилении российского давления на страну из-за ее сближения с ЕС.

Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка из-за ее сближения с ЕС.

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