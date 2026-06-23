ЗМІ: глава Єврокомісії планує візит до Вірменії для підтримки проєвропейського уряду

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн готується до поїздки до Вірменії наступного тижня.

Про це стало відомо Politico від трьох осіб, обізнаних із планами, передає "Європейська правда".

Делегація ЄС, до складу якої також увійде комісарка з питань розширення Марта Кос, відвідає Вірменію, щоб гучно продемонструвати підтримку прем’єр-міністру Ніколу Пашиняну після того, як його проєвропейська партія здобула переконливу перемогу на червневих парламентських виборах у країні.

Візит, запланований на 1 липня (деталі якого ще не остаточно узгоджені), відбудеться на тлі того, як Пашинян прагне закріпити відхід Вірменії від Москви та поглибити зв’язки з Європейським Союзом після голосування, яке широко розглядається як референдум щодо геополітичного майбутнього країни.

"Ми бачимо, що країна перебуває під інтенсивним і постійним тиском з боку Росії; цей візит стане потужним сигналом підтримки, який стане продовженням вже наданої конкретної допомоги", – зазначив один із посадовців ЄС, який працює над підготовкою майбутньої поїздки.

Він додав, що це дасть зрозуміти: "Європа поруч із вами".

Поїздка наступного тижня стане другою поїздкою фон дер Ляєн до Вірменії за менш ніж два місяці. У травні голова Європейської комісії перебувала в Єревані на саміті Європейського політичного співтовариства, який приймала Вірменія, а потім взяла участь у першому саміті ЄС–Вірменія.

На початку червня Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо посилення російського тиску на країну через її зближення з ЄС.

У розмові йшлося про обмеження Росією імпорту низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку. Фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви "економічним примусом" та пообіцяла підтримку.