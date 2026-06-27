Німецький депутат критикує плани ЄС щодо українців, придатних до військової служби

Політик із німецької партії "Зелених" Антон Гофрайтер вважає, що плани Європейської комісії щодо припинення автоматичного надання тимчасового захисту придатним до військової служби українцям є помилковими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

"Я відстоюю право на відмову від військової служби за переконаннями", – заявив голова Комітету з європейських справ Бундестагу.

За його словами, нікого не слід примушувати брати до рук зброю, якщо це суперечить його совісті.

Згідно з планами Європейської комісії, українські чоловіки призовного віку, які нещодавно в’їхали до ЄС, повинні будуть подавати заявки на надання притулку, замість того щоб автоматично отримувати захист.

Як повідомляла "Європейська правда", 26 червня Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік, до 4 березня 2028 року.

ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, виняток становитимуть ті, хто втікає від служби в українському війську.

Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку. Спочатку вона була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі директива діє до 4 березня 2027 року.

Читайте також Ухилянтам тут більше не раді: як ЄС змінює правила прихистку для українців.