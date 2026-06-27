Немецкий депутат критикует планы ЕС в отношении украинцев, годных к военной службе

Политик из немецкой партии "Зеленых" Антон Хофрайтер считает, что планы Европейской комиссии по прекращению автоматического предоставления временной защиты украинцам, годным к военной службе, являются ошибочными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

"Я отстаиваю право на отказ от военной службы по убеждениям", – заявил председатель Комитета по европейским делам Бундестага.

По его словам, никого не следует принуждать брать в руки оружие, если это противоречит его совести.

Согласно планам Европейской комиссии, украинские мужчины призывного возраста, недавно въехавшие в ЕС, должны будут подавать заявления на предоставление убежища, вместо того чтобы автоматически получать защиту.

Как сообщала "Европейская правда", 26 июня Европейская комиссия обнародовала свое предложение о продлении Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС, еще на год, до 4 марта 2028 года.

ЕС предлагает продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, исключение составят те, кто уклоняется от службы в украинской армии.

Европейский Союз планирует принять решение относительно статуса украинских беженцев в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.

Вступившая в силу в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища. Изначально она задумывалась как краткосрочная чрезвычайная мера, но её действие неоднократно продлевалось. В настоящее время директива действует до 4 марта 2027 года.

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