Сікорський про війну в Україні: ініціатива більше не належить РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи перебіг війні в України, висловив думку, що ініціатива більше не належить Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник польського зовнішньополітичного відомства сказав в інтерв’ю CBS News.

Сікорський вказав, що успішний опір України – який, на думку аналітиків, цього року навіть почав переламати хід війни на користь Києва – поки що позбавив Росію ресурсів, необхідних для проведення ефективного вторгнення на східний фланг НАТО.

"Україна, безперечно, здобула перемогу на Чорному морі. Росія явно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та безпілотники, але не може вільно літати над Україною. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут, і, схоже, Україна встановила вогневий контроль над стратегічною автомагістраллю, що веде з Донбасу до Криму", – сказав він.

Міністр додав, що зазвичай війни не протікають лінійно, а проходять через певні фази.

"Але схоже, що фаза, коли ініціатива належала Росії, закінчилася", – наголосив Сікорський.

В Міністерстві оборони Естонії раніше заявили, що здатність України завдавати ударів на великі відстані поставила керівництво Росії перед складним вибором, оскільки засобів ППО не вистачає для прикриття всіх об’єктів.

ЗМІ також повідомляли, що глава Білого дому Дональд Трамп у приватній розмові порадив президенту Володимиру Зеленському діяти "сміливіше" щодо Росії.

Крім того, за даними FT, Трамп розповів Зеленському, що він був вражений останніми воєнними успіхами Києва.