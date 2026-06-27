Сикорский о войне в Украине: инициатива больше не принадлежит РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя ход войны в Украине, высказал мнение, что инициатива больше не принадлежит России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава польского внешнеполитического ведомства сказал в интервью CBS News.

Сикорский указал, что успешное сопротивление Украины – которое, по мнению аналитиков, в этом году даже начало переломить ход войны в пользу Киева – пока лишило Россию ресурсов, необходимых для проведения эффективного вторжения на восточный фланг НАТО.

"Украина, бесспорно, одержала победу на Чёрном море. Россия явно не имеет преимущества в воздухе над Украиной. Она может запускать ракеты и беспилотники, но не может свободно летать над Украиной. Наземные боевые действия зашли в тупик, и, похоже, Украина установила огневой контроль над стратегической автомагистралью, ведущей из Донбасса в Крым", – сказал он.

Министр добавил, что обычно войны не протекают линейно, а проходят через определенные фазы.

"Но похоже, что фаза, когда инициатива принадлежала России, закончилась", – подчеркнул Сикорский.

В Министерстве обороны Эстонии ранее заявили, что способность Украины наносить удары на большие расстояния поставила руководство России перед сложным выбором, поскольку средств ПВО не хватает для прикрытия всех объектов.

СМИ также сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп в частной беседе посоветовал президенту Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в отношении России.

Кроме того, по данным FT, Трамп рассказал Зеленскому, что он был впечатлён последними военными успехами Киева.