У німецькому Лейпцигу через екстремальну спеку зупинили трамваї до понеділка

У німецькому місті Лейпциг на тлі екстремальної спеки зупинили трамвайний рух до понеділка.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Через наслідки екстремальних температур для трамвайної мережі Лейпцига рух цього транспорту скасували до ранку понеділка на усіх лініях. Під впливом 40-градусної спеки почав плавитися асфальт і з’єднуючий компонент бетонного покриття, затікаючи в трамвайні колії, відтак безпечний рух більше неможливий, заявив транспортний оператор LVB.

Heiko Rebsch / dpa

Автобусний графік у місті залишився без змін, проте пасажирів закликають регулярно стежити за оновленнями.

Трамвайний рух має відновитися під ранок 29 червня.

У Гамбурзі на тлі спеки заявили про рекордне добове споживання води за цей рік, зафіксоване у середу – що, втім, не вийшло за межі "прогнозованих сезонних варіацій".

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Як повідомляли, у суботу в Німеччині заявили про оновлення історичних спекотних рекордів. У землі Саксонія-Ангальт зафіксували понад 41°C, у Берліні повітря прогрілося до 39,2°C, побивши рекорд 2015 року.

Поліція Берліна вдалася до нестандартного застосування водометів – поливаючи з них перехожих, які хотіли охолодитися у спеку.

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