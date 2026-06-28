В немецком Лейпциге из-за экстремальной жары остановили трамваи до понедельника

В немецком городе Лейпциг на фоне экстремальной жары остановили трамвайное движение до понедельника.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Из-за последствий экстремальных температур для трамвайной сети Лейпцига движение этого транспорта отменили до утра понедельника на всех линиях. Под влиянием 40-градусной жары начал плавиться асфальт и соединяющий компонент бетонного покрытия, затекая в пути, поэтому безопасное движение больше невозможно, заявил транспортный оператор LVB.

Heiko Rebsch / dpa

Автобусный график в городе остался без изменений, однако пассажиров призывают регулярно следить за обновлениями.

Трамвайное движение должно возобновиться под утро 29 июня.

В Гамбурге на фоне жары заявили о рекордном суточном потреблении воды за этот год, зафиксированном в среду – что, впрочем, не вышло за пределы "прогнозируемых сезонных вариаций".

Во фракции "Зеленых" в Бундестаге призывают немедленно запустить программу массовой установки кондиционеров в социально важных учреждениях – как больницы, дома престарелых, детские учебные заведения – параллельно с установкой солнечных панелей, которые должны быть особенно продуктивными в летнюю жару.

Как сообщалось, в субботу в Германии заявили об обновлении исторических жарких рекордов. В земле Саксония-Анхальт зафиксировали более 41°C, в Берлине воздух прогрелся до 39,2°C, побив рекорд 2015 года.

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Известная мягким климатом Дания 27 июня зафиксировала самую высокую температуру за более чем 150 лет наблюдений: столбик термометра поднялся до 36,6 °C.