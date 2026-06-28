Сибіга: "дух Анкориджа" якщо і був, то вмер

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував останні заяви з РФ про розчарування тим, що США нібито відступають від домовленостей у "дусі Анкориджа", та наголосив, що натомість Москві варто задуматись про справжні перемовини про завершення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Сибіга зазначив, що ніхто окрім російської сторони до кінця не розуміє, що вони вкладають у так званий "дух Анкориджа", говорячи про домовленості на зустрічі лідерів РФ і США на Алясці.

"Реальність чітко засвідчує одне: якщо "дух Анкориджа" навіть існував, то зараз він точно мертвий. Для Росії урок Анкориджа полягає в тому, що будь-який мирний план, розроблений без участі України, приречений стати духом і розвіятися", – заявив міністр закордонних справ України.

"Москві час перестати вірити у духів і натомість відповісти на серйозні пропозиції України сісти за стіл переговорів та завершити війну. Що довше Путін відмовлятиметься визнавати реальність – а саме те, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, – то гірше все ставитиме для Росії", – додав Сибіга.

Нагадаємо, днями з Москви пролунали нарікання, що США "вже не об'єктивний посередник" у перемовинах щодо російсько-української війни, та нагадування про домовленості в Анкориджі.

Держсекретар США Марко Рубіо після цього заявив, що під час минулорічного саміту між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем Владіміром Путіним не було жодних угод стосовно України.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп під час саміту G7 минулого тижня дав зрозуміти, що може відмовитись від так званого "розуміння Анкориджа".

Також Трамп публічно висловив думку, що президент України "непогано справляється" у війні, що є відчутною зміною його риторики за увесь час другої каденції.