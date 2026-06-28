Сибига: "дух Анкориджа" если и был, то умер

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал последние заявления из РФ о разочаровании тем, что США якобы отступают от договоренностей в "духе Анкориджа", и отметил, что вместо этого Москве стоит задуматься о настоящих переговорах о завершении войны.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Сибига отметил, что никто кроме российской стороны до конца не понимает, что они вкладывают в так называемый "дух Анкориджа", говоря о договоренностях на встрече лидеров РФ и США на Аляске.

"Реальность четко свидетельствует одно: если "дух Анкориджа" даже существовал, то сейчас он точно мертв. Для России урок Анкориджа заключается в том, что любой мирный план, разработанный без участия Украины, обречен стать духом и развеяться", – заявил министр иностранных дел Украины.

"Москве пора перестать верить в духов и вместо этого ответить на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и завершить войну. Чем дольше Путин будет отказываться признавать реальность – а именно то, что он никогда не достигнет никаких целей на поле боя, – тем хуже все будет становиться для России", – добавил Сибига.

Напомним, на днях из Москвы прозвучали нарекания, что США " уже не объективный посредник" в переговорах по российско-украинской войне, и напоминание о договоренностях в Анкоридже.

Госсекретарь США Марко Рубио после этого заявил, что во время прошлогоднего саммита между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Владимиром Путиным не было никаких соглашений по Украине.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп во время саммита G7 на прошлой неделе дал понять, что может отказаться от так называемого "понимания Анкориджа".

Также Трамп публично высказал мнение, что президент Украины "неплохо справляется" в войне, что является ощутимым изменением его риторики за все время второй каденции.