В Германии из-за жары "плавится" автобан между западом и востоком

В Германии под воздействием экстремальных температур получило серьезные повреждения покрытие на автомагистрали A2, соединяющей запад и восток страны через ее северную часть.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

После нескольких дней экстремальной жары в Германии пришлось закрыть участок автомагистрали A2, соединяющей запад и восток страны по оси от Рурского региона до Берлина. Это один из важнейших "транспортных коридоров" Германии.

Поврежденная секция находится в районе города Цизар в земле Бранденбург и продолжает расширяться, вызывая новые и новые ограничения движения. Конструктивные элементы автобана от жары расширились и сместились друг относительно друга.

Michael Bahlo/dpa

Первые проблемы начались в четверг в районе города Бург в направлении Гановера, и у Цизара в направлении Берлина. В субботу в полиции констатировали, что автомагистраль "продолжает разваливаться".

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Путешественников направляют в объезд меньшими дорогами, там возникают пробки. Полиция призывает водителей ехать альтернативными путями, а тех, кто все же едет через А2 – быть готовыми к часам в заторах и иметь с собой запас продуктов, воды и важных для них медикаментов.

В Лейпциге из-за жары остановили движение трамваев – в результате воздействия высоких температур на дорожное покрытие многие участки трамвайных путей стали непригодными для использования.

Как сообщалось, в субботу в Германии заявили об обновлении исторических жарких рекордов. В земле Саксония-Анхальт зафиксировали более 41°C, в Берлине воздух прогрелся до 39,2°C, побив рекорд 2015 года.

Полиция Берлина прибегла к нестандартному применению водометов – поливая из них прохожих, которые хотели охладиться.