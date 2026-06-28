В Германии третий день подряд фиксируют температурный рекорд

Немецкая метеорологическая служба (DWD) третий день подряд зафиксировала температурный рекорд – 41,7°C.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

В воскресенье был зарегистрирован новый рекорд жары в городе Найсемюнде, расположенном в федеральной земле Бранденбург.

Предыдущий максимум, зафиксированный накануне в Саксонии-Анхальт, составлял 41,5 градуса. Этот температурный рекорд был повторен в воскресенье днем в Бад-Мускау, расположенном в федеральной земле Саксония.

Немецкая метеорологическая служба не называет эти цифры "рекордами", поскольку значения пока носят предварительный характер. "Проверка качества этих измерений ещё не проводилась и будет проведена", – пояснили в службе.

DWD прогнозирует температуру до 42°C в воскресенье. По всей стране также ожидаются сильные грозы, сильные порывы ветра и крупный град. В службе не исключили вероятность экстремальных штормов с количеством осадков до 50 литров на квадратный метр.

Сообщалось, что в Германии под воздействием экстремальных температур понесло серьезные повреждения покрытие на автомагистрали A2, соединяющей запад и восток страны через ее северную часть.

В Лейпциге из-за жары остановили движение трамваев – в результате воздействия высоких температур на дорожное покрытие многие участки трамвайных путей стали непригодными для использования.

А в Берлине полиция прибегла к использованию водометов, чтобы помочь людям охладиться в условиях сильной жары.