В Польше возникли серьезные перебои в движении поездов из-за сильной жары

Польская железнодорожная компания Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) сообщила об отмене железнодорожных рейсов, запланированных на понедельник (29 июня) и вторник (30 июня), из-за сильной жары.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Отменены целые маршруты или движение на отдельных участках. Пассажиры могут воспользоваться другими поездами или альтернативным транспортом.

Как сообщили PKP PLK, причиной проблем являются нарушения в работе тяговой сети или деформации путей.

Осложнения возникают во время высоких температур, которые дополнительно нагружают железнодорожную инфраструктуру.

Технические службы работают над устранением неисправностей и скорейшим восстановлением полной пропускной способности маршрутов.

В течение выходных немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn и другие железнодорожные компании не рекомендовали осуществлять несрочные поездки на междугородных и региональных маршрутах.

Сообщалось, что в Германии под воздействием экстремальных температур получило серьезные повреждения покрытие на автомагистрали A2, соединяющей запад и восток страны через ее северную часть.

В Лейпциге из-за жары остановили движение трамваев – в результате воздействия высоких температур на дорожное покрытие многие участки трамвайных путей стали непригодными для использования.