Трамп підтвердив зустріч між Іраном та США у Катарі

Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що США проведуть зустріч з Іраном в столиці Катару Досі у вівторок.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Американський лідер не уточнив, в якому форматі відбудеться зустріч, а також не навів жодних деталей щодо її проведення.

"Іран звернувся з проханням про зустріч. Вона відбудеться завтра у Досі", – написав Трамп.

Водночас телеканал CNN уточнює, що головний переговірник Ірану Казем Гарібабаді раніше повідомив журналістам, що на цей тиждень не заплановано жодних засідань технічних робочих груп.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати та Іран домовились поновити перемовини у вівторок. Формат зустрічі у публікаціях не уточнювали.

Нагадаємо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів. Перший раунд технічних перемовин відбувся попередніми вихідними у Швейцарії.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні домовленостей – після удару по торговому судну в Ормузькій протоці. Згодом Центральне командування ЗС США, що координує операції у регіоні, заявило про удари по іранських військових цілях в районі Ормузької протоки.

Іран зі свого боку звинуватив Сполучені Штати у порушенні перемир’я та заявив про завдані удари у відповідь по американських базах на території Бахрейну і Кувейту, тієї ж ночі відбулися нові американські удари.