ЗМІ: США та Іран після загострення продовжать "технічні" перемовини у вівторок

Сполучені Штати та Іран нібито домовились поновити перемовини цього тижня у вівторок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного посадовця адміністрації президента США.

Співрозмовник з американської адміністрації сказав, що Сполучені Штати та Іран домовилися про зустріч 30 червня для поновлення перемовин.

Зустріч запланована в Катарі, у столиці Доха. Її формат не уточнюють.

Інший співрозмовник з адміністрації каже, що обидві сторони "поки утримаються від дій" і прохід суден через стратегічно важливу Ормузьку протоку буде вільним.

Після обміну ударами між США та Іраном у попередні дні ціни на нафту, які спершу знизилися після звісток про перемир’я та обіцяне розблокування Ормузької протоки, знову почали зростати. У п’ятницю ціни були найнижчими від початку кампанії проти Ірану, а в неділю нафта Brent подорожчала майже на 1%.

Нагадаємо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів. Перший раунд технічних перемовин відбувся попередніми вихідними у Швейцарії.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні домовленостей – після удару по торговому судну в Ормузькій протоці. Згодом Центральне командування ЗС США, що координує операції у регіоні, заявило про удари по іранських військових цілях в районі Ормузької протоки.

Іран зі свого боку звинуватив Сполучені Штати у порушенні перемир’я та заявив про завдані удари у відповідь по американських базах на території Бахрейну і Кувейту, тієї ж ночі відбулися нові американські удари.

Трамп пригрозив Ірану поновленням бойових дій і "знищенням", якщо переговорні зусилля проваляться.