Трамп подтвердил встречу между Ираном и США в Катаре

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США проведут встречу с Ираном в столице Катара Дохе во вторник.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Американский лидер не уточнил, в каком формате состоится встреча, а также не привел никаких подробностей о ее проведении.

"Иран обратился с просьбой о встрече. Она состоится завтра в Дохе", – написал Трамп.

В то же время телеканал CNN уточняет, что главный переговорщик Ирана Казем Гарибабади ранее сообщил журналистам, что на эту неделю не запланировано никаких заседаний технических рабочих групп.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты и Иран договорились возобновить переговоры во вторник. Формат встречи в публикациях не уточнялся.

Напомним, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней. Первый раунд технических переговоров состоялся в минувшие выходные в Швейцарии.

В пятницу президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей – после удара по торговому судну в Ормузском проливе. Впоследствии Центральное командование ВС США, координирующее операции в регионе, заявило об ударах по иранским военным целям в районе Ормузского пролива.

Иран, со своей стороны, обвинил Соединённые Штаты в нарушении перемирия и заявил о нанесённых ответных ударах по американским базам на территории Бахрейна и Кувейта; в ту же ночь последовали новые американские удары.