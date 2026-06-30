Нідерланди мають намір значно посилити свою армію з допомогою дронів

Міністерство оборони Нідерландів представило свою стратегію, в якій врахувало уроки, винесені з війн в Україні та на Близькому Сході, і поставило дрони на чільне місце.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

В опублікованій оборонним відомством Нідерландів "Білій книзі з питань оборони-2026" зазначено, що безпілотні системи використовуватимуть "скрізь, де це можливо".

Також у Нідерландах поставили собі за мету протягом наступних п’яти років домогтися того, щоб понад половина всіх бойових результатів досягалась за допомогою безпілотних систем.

Згідно зі стратегічним документом обсягом понад 100 сторінок, збройні сили мають використовувати поєднання високоякісних, доступних, замінних та безпілотних засобів.

Очікується також, що Міністерство оборони спільно з промисловістю створить "лабораторію розробок" для розробки та випробування засобів протидії безпілотникам, а також для стимулювання інновацій. Загальна мета полягає у створенні "нідерландської екосистеми безпілотних систем".

Крім того, уряд має представити "комплексну політику" щодо етичних і моральних принципів збройних сил, щоб визначити, наскільки використання солдатами нових технологій відповідає міжнародному праву.

Нещодавно стало відомо, що Міністерство оборони Литви спільно з Агентством оборонних ресурсів виділить близько 3 млн євро на розробку дрона для перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів.

Тим часом Латвія хоче до кінця року досягти українського рівня у захисті від дронів.