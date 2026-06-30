Нидерланды в своей оборонной стратегии назвали РФ главной угрозой для Европы

Министерство обороны Нидерландов в своем плане модернизации армии и оборонной сферы страны назвало Россию главной угрозой для Европы.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В опубликованной Минобороны Нидерландов "Белой книге" Россию называют "самой большой и непосредственной угрозой миру и стабильности в Европе".

В плане также изложены планы по увеличению численности военнослужащих примерно до 100 тысяч человек до 2030 года путем расширения процесса набора, а также улучшения содержания кадров и подготовки.

"Мир уже давно не был таким опасным. Мы движемся вперед в ускоренном режиме, чтобы укрепить наши вооруженные силы, оборонную промышленность и общество", – отметила министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус.

В новой стратегии также говорилось, что Нидерланды будут использовать беспилотные системы "всюду, где это возможно".

Недавно стало известно, что Министерство обороны Литвы совместно с Агентством оборонных ресурсов выделит около 3 млн евро на разработку дрона для перехвата вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Тем временем Латвия хочет до конца года достичь украинского уровня в защите от дронов.