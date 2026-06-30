Украина заказала у Rheinmetall 155-мм артиллерийские снаряды

Украина заказала у немецкой компании Rheinmetall 155-мм артиллерийские снаряды и метательные заряды в количестве около нескольких десятков тысяч единиц.

Об этом в компании сообщили 30 июня, пишет "Европейская правда".

Стоимость контракта, которая будет отражена в финансовой отчетности во втором квартале 2026 года, составляет около нескольких десятков миллионов.

Производство, как сообщили в компании, уже началось, а завершение поставок по этому контракту запланировано на первый квартал 2027 года.

Боеприпасы производятся на предприятии Rheinmetall Expal Munitions в Испании.

Снаряды ER02A1 B/B и метательные заряды M203 уже находятся на вооружении различных стран НАТО. Они совместимы с широким спектром 155-мм артиллерийских систем, а также обеспечивают большую дальность и высокую эффективность поражения.

В начале июня стало известно, что Rheinmetall поставит Румынии военную технику на сумму 5,7 млрд евро для укрепления восточного фланга НАТО.

Напомним, что Rheinmetall начал серийное производство морских беспилотников, а также запускает производство дронов-камикадзе.