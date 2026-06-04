Кіпрське головування в ЄС оголосило старт формального процесу відкриття кластера для України

Рада ЄС розпочала процес офіційного відкриття кластера 1 "Основи" у переговорах про вступ до Євросоюзу України та Молдови.

Про це "Європейській правді" повідомила речниця кіпрського головування.

Вона зазначила, що процес офіційного відкриття першого перемовного кластера для України й Молдови розпочався.

"3 червня в Coreper (Комітет постійних представників. – "ЄП") ми розпочали процес офіційного відкриття кластера 1 у переговорах про вступ (до ЄС) України та Молдови", – повідомила речниця Кіпрського головування.

Вона зауважила, що це "стало важливою віхою на шляху європейської інтеграції" України та Молдови.

"Кіпрське головування, керуючись підходом, що ґрунтується на заслугах, забезпечує реалізацію розширення, яке є стратегічним пріоритетом і однією з найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу. Цей позитивний розвиток надсилає потужний сигнал єдності та рішучості", – наголосила речниця.

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 3 червня заявив, що його країна досягла "всеосяжної угоди" з Україною щодо угорської нацменшини.

В той самий час посли ЄС почали термінову підготовку до відкриття першого кластера для України та Молдови.

Мадяр раніше заявляв, що розблокує відкриття перемовних кластерів для України лише за умови, якщо Київ гарантує виконання 11 вимог Угорщини щодо нацменшин.

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