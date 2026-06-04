Кипрское председательство в ЕС объявило старт формального процесса открытия кластера для Украины

Совет ЕС начал процесс официального открытия кластера 1 "Основы" в переговорах о вступлении в Евросоюз Украины и Молдовы.

Об этом "Европейской правде" сообщила пресс-секретарь кпрского председательства.

Процесс официального открытия первого переговорного кластера для Украины и Молдовы начался.

"3 июня в Coreper (Комитет постоянных представителей. – „ЕП") мы начали процесс официального открытия кластера 1 в переговорах о вступлении(в ЕС) Украины и Молдовы", – сообщила пресс-секретарь Кипрского председательства.

Она отметила, что это "стало важной вехой на пути европейской интеграции" Украины и Молдовы.

"Кипрское председательство, руководствуясь подходом, основанным на заслугах, обеспечивает реализацию расширения, которое является стратегическим приоритетом и одной из самых трансформационных политик Европейского Союза. Это позитивное развитие посылает мощный сигнал единства и решимости", – подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 3 июня заявил, что его страна достигла "всеобъемлющего соглашения" с Украиной по венгерскому нацменьшинству.

В то же время послы ЕС начали срочную подготовку к открытию первого кластера для Украины и Молдовы.

Стоит заметить, что Мадьяр ранее заявлял, что разблокирует открытие переговорных кластеров для Украины только при условии, если Киев гарантирует выполнение 11 требований Венгрии относительно нацменьшинств.

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