Мадяр розблокує відкриття кластерів, якщо Україна гарантує виконання 11 вимог щодо нацменшин
Згода Угорщини на відкриття перемовних кластерів для України можлива лише після того, як Київ гарантує виконання виставлених Будапештом ще за попереднього уряду Віктора Орбана 11 умов щодо угорської нацменшини в Україні.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у п'ятницю, 29 травня.
Прем'єр нагадав, що вже неодноразово наголошував у ЗМІ про прямий звʼязок між відкриттям кластерів для України і вирішення питань угорської меншини.
"Насправді, найважливіше для нас – це те, що ми хочемо отримати гарантію, що угорці, які проживають в Україні у кількості сто тисяч осіб, знову зможуть користуватися своєю рідною мовою… у школі, у культурній сфері, в адміністрації", – розповів він.
"Ми маємо пропозицію з 11 пунктів, яка не є новою для українського уряду. Вона типово стосується освітніх, культурних і мовних прав. Ми очікуємо, що український уряд це виконає", – додав очільник угорського уряду.
Він підкреслив, що "це не є чимось особливим" – у Європі та інших частинах світу меншини "можуть користуватися своєю рідною мовою – йдеться про сироту, студента, мера, чи когось іншого".
Мадяр констатував, що технічний рівень переговорів з Україною є "дуже багатообіцяючим", і вже минуло кілька етапів переговорів.
"Ми перебуваємо у технічному контакті з українською стороною. І я справді сподіваюся, що ми зможемо незабаром закрити цю пропозицію з 11 пунктів", – додав угорський премʼєр, наголошуючи, що Україна повинна дати гарантії виконання кожного з цих пунктів.
Як повідомляла "Європейська правда", очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила після зустрічі з премʼєром Угорщини Петером Мадяром, що відкриття кластерів для України обговорять на Єврораді 18-19 червня.
Глава МЗС України Андрій Сибіга на неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх" 27 травня закликав Євросоюз у червні відкрити всі кластери для України на переговорах про вступ.
За даними ЗМІ, Європейська комісія збиралася запропонувати відкрити лише перший із шести кластерів у перемовинах про вступ до ЄС України та Молдови 16 червня.
