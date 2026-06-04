Проєкт спільної позиції ЄС щодо першого кластера для України вже готують до затвердження

Робоча група Ради ЄС з питань розширення позачергово зібралася у четвер, 4 червня, у Брюсселі, щоб підготувати проєкти спільної позиції Європейського Союзу щодо кластера 1 "Основи" для України та для Молдови з тим, щоб вони були готові до затвердження послами ЄС 5 червня чи наступного тижня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив обізнаний з процесами посадовець ЄС.

Робоча група з питань розширення 4 червня має на порядку денному лише два документи: проєкти спільної позиції Євросоюзу (EU Common Position) щодо кластера 1 "Основи" для України та для Молдови.

Далі ці два документи мають бути розглянуті й ухвалені одноголосно (необхідно 27 голосів з 27) на засіданні Комітету постійних представників Coreper.

Кластер "Основи" може бути відкритий лише після того, як спільну позицію буде затверджено Радою ЄС.

Спільна позиція ЄС, зокрема, містить перелік маркерів – interim benchmarks (контрольні показники) – яких країна повинна досягти, щоб перейти до закриття кластера.

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 3 червня заявив, що його країна досягла "всеосяжної угоди" з Україною щодо угорської нацменшини.

В той самий час посли ЄС почали термінову підготовку до відкриття першого кластера для України та Молдови.

За даними "Європейської правди", відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.

Мадяр раніше заявляв, що розблокує відкриття перемовних кластерів для України лише за умови, якщо Київ гарантує виконання 11 вимог Угорщини щодо нацменшин.