Проект общей позиции ЕС по первому кластеру для Украины уже готовят к утверждению

Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения вне очереди собралась в четверг, 4 июня, чтобы подготовить проекты общей позиции Европейского Союза по кластеру 1 "Основы" для Украины и для Молдовы с тем, чтобы они были готовы к утверждению послами ЕС 5 июня или на следующей неделе.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил знакомый с процессами чиновник ЕС.

Рабочая группа по вопросам расширения 4 июня имеет на повестке дня только два документа: проекты общей позиции Евросоюза (EU Common Position) по кластеру 1 "Основы" для Украины и для Молдовы.

Далее эти два документа должны быть рассмотрены и приняты единогласно (необходимо 27 голосов из 27) на заседании Комитета постоянных представителей Coreper.

Кластер "Основы" может быть открыт только после того, как общая позиция будет утверждена Советом ЕС.

Общая позиция ЕС, в частности, содержит перечень маркеров – interim benchmarks (контрольные показатели) – которые страна должна достичь, чтобы перейти к закрытию кластера.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 3 июня заявил, что его страна достигла "всеобъемлющего соглашения" с Украиной по венгерскому нацменьшинству.

В то же время послы ЕС начали срочную подготовку к открытию первого кластера для Украины и Молдовы.

По данным "Европейской правды", открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.

Мадьяр ранее заявлял, что разблокирует открытие переговорных кластеров для Украины только при условии, если Киев гарантирует выполнение 11 требований Венгрии по нацменьшинствам.