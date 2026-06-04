5 червня посли ЄС планують погодити спільну позицію по першому кластеру для України

У пʼятницю, 5 червня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) планує дійти принципової згоди щодо спільної позиції Європейського Союзу щодо кластера 1 "Основи" для України та для Молдови, щоб обидва документи були ухвалені наступного тижня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив обізнаний з процесами посадовець ЄС.

Посли ЄС хочуть дійти згоди щодо тексту спільної позиції Європейського Союзу щодо кластера 1 "Основи" для України та для Молдови.

Тексти вказаних документів винесені на розгляд засідання Комітету постійних представників ЄС, яке розпочнеться о 18:00 за київським часом 5 червня.

Очікується, що дипломати мають досягти принципової згоди щодо документів, щоб вони остаточно могли бути затверджені наступного тижня.

Кластер "Основи" може бути відкритий лише після того, як спільну позицію буде затверджено Радою ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", Робоча група Ради ЄС з питань розширення позачергово зібралася у четвер, 4 червня, щоб підготувати проєкти спільної позиції Європейського Союзу щодо кластера 1 "Основи" для України та для Молдови.

Напередодні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 3 червня заявив, що його країна досягла "всеосяжної угоди" з Україною щодо угорської нацменшини.

В той самий час посли ЄС почали термінову підготовку до відкриття першого кластера для України та Молдови.

За даними "Європейської правди", відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.