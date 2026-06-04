5 июня послы ЕС планируют согласовать общую позицию по первому кластеру для Украины

В пятницу, 5 июня, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) планирует достичь принципиального согласия относительно общей позиции Европейского Союза по кластеру 1 "Основы" для Украины и для Молдовы, чтобы оба документа были приняты на следующей неделе.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил осведомленный с процессами чиновник ЕС.



Послы ЕС хотят достичь согласия относительно текста общей позиции Европейского Союза по кластеру 1 "Основы" для Украины и для Молдовы.



Тексты указанных документов вынесены на рассмотрение заседания Комитета постоянных представителей ЕС, которое начнется в 18:00 по киевскому времени 5 июня.



Ожидается, что дипломаты должны достичь принципиального согласия по документам, чтобы они окончательно могли быть утверждены на следующей неделе.



Кластер "Основы" может быть открыт только после того, как общая позиция будет утверждена Советом ЕС.



Как сообщала "Европейская правда", Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения внеочередно собралась в четверг, 4 июня, чтобы подготовить проекты общей позиции Европейского Союза по кластеру 1 "Основы" для Украины и для Молдовы.



Накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадяр 3 июня заявил, что его страна достигла "всеобъемлющего соглашения" с Украиной относительно венгерского нацменьшинства.



В то же время послы ЕС начали срочную подготовку к открытию первого кластера для Украины и Молдовы.



По данным "Европейской правды", открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.