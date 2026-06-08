Кіпр звинуватив Туреччину у перешкоджанні літакам, які перевозили міністрів оборони ЄС

Уряд Кіпру звинуватив Туреччину у спробі перешкодити польотам літаків, на борту яких перебували міністри оборони країн ЄС, що прямували на саміт в Нікосію.

Про це заявив директор пресслужби президента Кіпру Віктор Пападопулос, якого цитує Politico, передає "Європейська правда".

За словами речника, Кіпр готує офіційні скарги через порушення польотів літаків, які, як вважається, були спричинені втручанням турецьких військових.

"Міністри оборони Греції, Нідерландів та Франції повідомили нам, що під час їхнього візиту на Кіпр літак, на якому вони перебували, зазнав перешкод з боку незаконного аеропорту Тімбу", – заявив Пападопулос.

Аеропорт Тімбу знаходиться на північній частині Кіпру, яка де-факто є окупованою Туреччиною.

У понеділок міністри оборони країн ЄС вилетіли на Кіпр на засідання. Радіозв'язок з деякими літаками був порушений диспетчерами з аеропорту Ерджан поблизу міста Тімбу в контрольованій Туреччиною північній частині Кіпру, повідомили Politico грецькі та кіпрські посадовці.

Крім того, два турецькі винищувачі F-16 злетіли та відстежували щонайменше один з літаків, на борту яких перебували європейські міністри.

За словами офіційних осіб, інциденти стосувалися військового літака, на якому перебував міністр оборони Греції Нікос Дендіас, а також борту, на якому летіла французька міністерка Катрін Вотрен. Кіпрський посадовець заявив, що літак, який перевозив делегацію Нідерландів, також зазнавав переслідувань.

"Усе це буде належним чином засуджено Республікою Кіпр, де це доречно. Міністр оборони сьогодні повідомить про це верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки [Каю Каллас], а також повідомить Європейську Раду під час її засідань", – додав директор пресслужби президента Кіпру.

Нагадаємо, що Кіпр фактично розділений на дві частини з 1974 року, коли турецькі війська вторглися туди після перевороту, метою якого було об'єднання Кіпру з Грецією. На півночі Кіпру утворилася Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина.

У березні Туреччина розгорнула шість винищувачів F-16 на території невизнаної Турецької Республіки Північного Кіпру.

Того місяця Анкара знову порушила питання про демілітаризацію островів у східній частині Егейського моря в заяві, яка розглядається як реакція на оголошення Афін про розгортання ракет Patriot на острові Карпатос.

Греція оголосила про розгортання батареї Patriot на острові у південно-східній частині Егейського моря після того, як іранські безпілотники двічі атакували британську авіабазу Акротирі на Кіпрі.