Іранські безпілотники вдруге за день атакували базу ВПС Британії на Кіпрі

Кіпр повідомив про другу протягом дня атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Cyprus Mail.

Два безпілотники, які були запущені в напрямку бази ВПС Британії Акротирі на Кіпрі, були "своєчасно знешкоджені", заявив у другій половині дня понеділка речник кіпрського уряду Константінос Летімбіотіс, через кілька годин після того, як база була атакована.

Раніше, незабаром після полудня в понеділок, на британській авіабазі Акротирі на Кіпрі було оголошено про другу "загрозу безпеці", а село Акротирі також було евакуйовано.

Джерело з міністерства внутрішніх справ повідомило, що з огляду на те, що британське військове керівництво вирішило евакуювати авіабазу, уряд Кіпру вирішив дати вказівку про евакуацію села Акротирі. Інші села в районі бази Акротирі не евакуювали.

Непідтверджені повідомлення також свідчать, що база Декелія, розташована на сході острова, також була евакуйована, а в посольстві США в Нікосії пролунали сигнали тривоги, і вважається, що сирени були пов'язані з запусками дронів.

Вранці 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

Згодом в МЗС Британії уточнили, що удар був спрямований на злітно-посадкову смугу.

Кіпр, який зараз головує в Раді Європейського Союзу, переніс неформальне засідання міністрів європейських справ через атаку іранського дрона.

Зазначимо, що про удар по авіабазі британських ВПС на Кіпрі стало відомо після того, як прем’єр-міністр Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати цей об’єкт для атак по Ірану.