Туреччина критикує Грецію за "мілітаризацію" островів у Східному Середземномор'ї

У четвер Туреччина знову підняла питання про демілітаризацію островів у східній частині Егейського моря в заяві, яка розглядається як реакція на оголошення Афін про розгортання ракет Patriot на острові Карпатос на тлі триваючого конфлікту на Близькому Сході.

Про це йдеться у заяві речника турецького МЗС Ончу Кеджелі, передає "Європейська правда".

"Ми вважаємо нещодавні заяви, зроблені в порушення демілітаризованого статусу Егейських островів, несерйозними, невдалими і невчасними", – йдеться у заяві, яка додає, що "немає місця для дискусій щодо об'єктивного правового статусу Східних Егейських островів і Додеканеських островів".

Не згадуючи безпосередньо рішення Афін про відправку Patriot на острів Карпатос, що лежить між Критом і Родосом у південно-східній частині Егейського моря, Кеджелі звинуватив "певні кола" у "намаганні скористатися останніми подіями в нашому регіоні та використанні кожної нагоди для отруєння наших двосторонніх відносин з Грецією, яка є нашим союзником по НАТО". Ці "кола", за його словами, "намагаються створити новий факт".

"Будь-які кроки, зроблені цими колами, які звинувачують Туреччину в ревізіонізмі, в порушення міжнародного права, є недійсними. Ще більш вражаючим є те, що ця ж сама ментальність, яка в минулому прагнула знищити турецьких кіпріотів, які були співвласниками острова Кіпр, тепер претендує на їх захист. Ми хочемо, щоб було відомо, що турецькі кіпріоти та Турецька Республіка Північного Кіпру, за підтримки Батьківщини та гаранта Туреччини, здатні забезпечити свою безпеку і не залежать від нікого іншого", – сказав Кеджелі, зробивши ще один очевидний випад проти Греції, яка розгорнула на Кіпрі два фрегати ВМС та винищувачі F-16.

Афіни швидко відреагували в четвер на заяву Міністерства закордонних справ Туреччини.

"Односторонні заяви щодо демілітаризації Егейських островів є безпідставними і неодноразово відхилялися в повному обсязі. Статус грецьких островів у східній частині Егейського моря регулюється Лозаннським договором 1923 року, Конвенцією Монтре 1936 року та Паризьким мирним договором 1947 року, до яких Туреччина навіть не є договірною стороною", – заявила речниця МЗС Греції Лана Зохіу.

Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань, починаючи від повітряного простору до морської юрисдикції в східному Середземномор'ї і до розділення Кіпру.

Але наприкінці 2023 року прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.