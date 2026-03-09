Туреччина відправляє винищувачі до невизнаного Північного Кіпру

Туреччина розгорне шість винищувачів F-16 на території невизнаної Турецької Республіки Північного Кіпру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє турецький телеканал NTV.

Винищувачі F-16 від Туреччини, як очікується, приземляться в аеропорту Еркан в понеділок, 9 березня.

Літаки будуть розгорнуті в регіоні з метою гарантування безпеки та не завадять проведенню цивільних рейсів.

Нагадаємо, що Середземноморський острів Кіпр фактично розділений на дві частини з 1974 року, коли турецькі війська вторглися туди після перевороту, метою якого було об'єднання Кіпру з Грецією. На півночі Кіпру утворилася Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина.

Рішення про відправку винищувачів Туреччиною було ухвалене після серії атак безпілотників на британську військову базу Акротирі на Кіпрі.

На знак солідарності з Кіпром кілька європейських країн посилили свою військову присутність у регіоні, зокрема Франція розгорнула три своїх найбільших військових кораблі.

