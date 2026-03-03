Греція розгорне батарею Patriot на острові в Егейському морі

Греція перекине батарею Patriot на острів Карпатос у південно-східній частині Егейського моря у вівторок в рамках зусиль країни з посилення оборони від можливих повітряних атак, на наступний день після того, як безпілотники атакували британську авіабазу на Кіпрі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Patriot буде розміщено на острові протягом вівторка.

Цей крок зроблено після того, як міністр оборони Нікос Дендіас оголосив про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр у зв'язку з посиленням занепокоєння щодо безпеки навколо середземноморського острова.

Дендіас відвідає Кіпр у вівторок разом із генералом Дімітріосом Чупісом, головою Збройних сил, для зустрічей із президентом Нікосом Христодулідесом і міністром оборони Васілісом Пальмасом з метою кращої координації позиції двох союзників.

Вранці 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

Згодом в МЗС Британії уточнили, що удар був спрямований на злітно-посадкову смугу.

Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.