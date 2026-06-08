Кипр обвинил Турцию в препятствовании полетам самолетов, на борту которых находились министры обороны стран ЕС

Правительство Кипра обвинило Турцию в попытке помешать полетам самолетов, на борту которых находились министры обороны стран ЕС, направлявшиеся на саммит в Никосию.

Об этом заявил директор пресс-службы президента Кипра Виктор Пападопулос, которого цитирует Politico, передает "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря, Кипр готовит официальные жалобы в связи с нарушением полетов самолетов, которые, как считается, были вызваны вмешательством турецких военных.

"Министры обороны Греции, Нидерландов и Франции сообщили нам, что во время их визита на Кипр самолет, на котором они находились, подвергся препятствиям со стороны незаконного аэропорта Тимбу", – заявил Пападопулос.

Аэропорт Тимбу находится в северной части Кипра, которая де-факто оккупирована Турцией.

В понедельник министры обороны стран ЕС вылетели на Кипр на заседание. Радиосвязь с некоторыми самолетами была нарушена диспетчерами из аэропорта Эрджан вблизи города Тимбу в контролируемой Турцией северной части Кипра, сообщили Politico греческие и кипрские чиновники.

Кроме того, два турецких истребителя F-16 поднялись в воздух и отслеживали как минимум один из самолетов, на борту которых находились европейские министры.

По словам официальных лиц, инциденты касались военного самолета, на котором находился министр обороны Греции Никос Дендиас, а также борта, на котором летела французская министр Катрин Вотрен. Кипрский чиновник заявил, что самолет, перевозивший делегацию Нидерландов, также подвергался преследованию.

"Все это будет должным образом осуждено Республикой Кипр, где это уместно. Министр обороны сегодня сообщит об этом верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Каю Каллас], а также проинформирует Европейский Совет во время его заседаний", – добавил директор пресс-службы президента Кипра.

Напомним, что Кипр фактически разделен на две части с 1974 года, когда турецкие войска вторглись туда после переворота, целью которого было объединение Кипра с Грецией. На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция.

В марте Турция развернула шесть истребителей F-16 на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

В том же месяце Анкара вновь подняла вопрос о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря в заявлении, которое рассматривается как реакция на объявление Афин о развертывании ракет Patriot на острове Карпатос.

Греция объявила о развертывании батареи Patriot на острове в юго-восточной части Эгейского моря после того, как иранские беспилотники дважды атаковали британскую авиабазу Акротири на Кипре.