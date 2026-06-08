Министры обороны ЕС обсудили, как потратить 6,6 млрд, которые разблокирует Венгрия

Венгрия снимает вето с 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, и министры обороны ЕС на неформальной встрече министров обороны ЕС на Кипре 8 июня обсудили, как их можно использовать на пользу Украины.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", сообщила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас по завершении [встречи].



На Кипре министры обороны ЕС размышляли, как потратить 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, которые разблокирует Венгрия.



"Относительно практической поддержки Украины, министры обсудили будущее Европейского фонда мира. Как вы знаете, Венгрия снимает свое вето на блокировку 6,6 миллиарда. И я предлагаю использовать эти средства для возмещения государствам-членам за прошлые поставки оружия, для финансирования новых совместных закупок и для поддержки операций в рамках миссии ЕС-Украина", – заявила Каллас.



По ее словам, министры также рассмотрели вопрос углубления оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной, в частности относительно противовоздушной обороны, которая является наиболее необходимой украинскому войску на данный момент.



"Это должно происходить параллельно со содействием производству украинских систем в Европейском Союзе и созданием европейских компаний в Украине", – добавила Кая Каллас.



Как сообщала "Европейская правда", ранее этого же дня Каллас сообщила, что дискуссии относительно разблокирования Венгрией выплаты 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира еще продолжаются, и не смогла назвать конкретных сроков решения этого вопроса.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что новое венгерское правительство отменило вето на частичное возмещение странам ЕС стоимости оружия, которое они присылают Украине, в рамках Европейского фонда мира.



Впрочем, 4 июня спикер Еврокомиссии не подтвердила информацию о разблокировании Венгрией 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.