Рубіо відреагував на результати виборів у Вірменії

Держсекретар США Марко Рубіо привітав прем’єр-міністра Нікола Пашиняна з переобранням його партії на парламентських виборах у Вірменії.

Про це Рубіо написав у соцмережі Х 8 червня, повідомляє "Європейська правда".

Він підкреслив, що Сполучені Штати підтримують Пашиняна та Вірменію у їхніх зусиллях щодо досягнення миру.

"Ми віддані просуванню цілей історичного Вашингтонського мирного саміту, зокрема реалізації "Маршруту Трампа до міжнародного миру та процвітання" (TRIPP). Ми сподіваємося на спільну роботу задля забезпечення миру, стабільності та процвітання на Південному Кавказі та за його межами", – заявив держсекретар США.

Варто зазначити, що Рубіо відвідав Вірменію з візитом напередодні парламентських виборів.

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав Пашиняна перед виборами.

Детально про результати голосування 7 червня читайте у статті: Росія втрачає Вірменію: як Кремлю не вдалося заблокувати рух Єревана на захід