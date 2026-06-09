Рубио отреагировал на результаты выборов в Армении

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил премьер-министра Никола Пашиняна с переизбранием его партии на парламентских выборах в Армении.

Об этом Рубио написал в социальной сети X 8 июня, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают Пашиняна и Армению в их усилиях по достижению мира.

"Мы привержены продвижению целей исторического Вашингтонского мирного саммита, в частности реализации "Маршрута Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP). Мы надеемся на совместную работу по обеспечению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами", – заявил госсекретарь США.

Стоит отметить, что Рубио посетил Армению с визитом накануне парламентских выборов.

Президент США Дональд Трамп публично поддержал Пашиняна перед выборами.

Подробно о результатах голосования 7 июня читайте в статье: Россия теряет Армению: как Кремлю не удалось заблокировать движение Еревана на запад