США і Вірменія зробили ще один крок до реалізації проєкту "маршрут Трампа"

США і Вірменія в ході візиту держсекретаря Марко Рубіо до Єревана зробили ще один крок до реалізації проєкту транзитного коридору "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над ініціативою щодо створення автомобільного та залізничного коридору TRIPP, який пролягатиме через Вірменію та з'єднає Азербайджан з його Нахічеванським ексклавом.

Рубіо повідомив, що разом із міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном зробив ще один крок у реалізації проєкту.

Зокрема, була підписана рамкова угода щодо співпраці у створенні так званого "Маршруту Трампа".

"Ця угода є найважливішим на сьогодні кроком на шляху до втілення цього історичного маршруту, зміцнення миру та підвищення добробуту у Вірменії та, чесно кажучи, у всьому регіоні", – заявив Рубіо на церемонії підписання в аеропорту Єревана.

Рубіо також підписав у Єревані угоди про відновлення широкого стратегічного партнерства та спільну роботу у сфері критично важливих корисних копалин.

"Ми закладаємо основу для такої економічної взаємодії, яка дозволить вірменам заробляти гроші та досягати процвітання, а американцям – робити те саме, і робити це разом, що є одним із найстійкіших способів згуртувати країни", – сказав Рубіо.

Він також додав, що Вашингтон завжди діяв таким чином, щоб "поважати суверенітет вашої країни".

Мірзоян висловив сподівання, що угоди будуть реалізовані на практиці, і назвав їх "справді корисними для Республіки Вірменія".

Нагадаємо, 8 серпня 2025 року президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору TRIPP. Цей коридор протяжністю 43 кілометри проходитиме через південну Вірменію та надасть Азербайджану прямий шлях до його ексклава Нахічевань.

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявляв, що практичний етап реалізації проєкту "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP), включаючи початок будівельних робіт, запланований на 2026 рік.