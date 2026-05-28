Трамп публічно підтримав Пашиняна перед виборами у Вірменії

Напередодні парламентських виборів у Вірменії, що пройдуть 7 червня, президент США Дональд Трамп висловив публічну підтримку вірменському прем’єр-міністру Ніколу Пашиняну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Президент США назвав Пашиняна чудовим другом і лідером, який, за його словами, "робить свою країну сильною, заможною та цілком безпечною".

"Нікол повністю поділяє моє бачення миру та добробуту для Вірменії та всього регіону Південного Кавказу. Наш державний секретар Марко Рубіо щойно відвідав Вірменію, де уклав кілька важливих угод для обох наших країн", – написав президент США.

Незабаром, додав глава Білого дому, Сполучені Штати та Вірменія разом розпочнуть реалізацію "Шляху Трампа до міжнародного миру та процвітання", який трансформує Південний Кавказ і допоможе американським енергетичним компаніям у доступі до регіону.

"З цих причин Нікол має мою повну та беззаперечну підтримку на переобрання 7 червня 2026 року. З допомогою Нікола ми піднімемо Сполучені Штати, Вірменію, Південний Кавказ та Центральну Азію на вищі вершини, ніж будь-коли раніше", – заявив президент США.

Як повідомлялось, США і Вірменія в ході візиту держсекретаря Марко Рубіо до Єревана підписали рамкову угоду для реалізації проєкту транзитного коридору "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Цей автомобільний і залізничний коридор протяжністю 43 кілометри пролягатиме через Вірменію та з'єднає Азербайджан з його Нахічеванським ексклавом.

Відповідну угоду щодо "Маршруту Трампа" підписали у Білому домі у серпні 2025 року, детально про це "ЄП" розповідала у статті: Кінець війни на Кавказі. Як Трамп "помирив" Азербайджан і Вірменію та чому це б'є по Росії.

Нікол Пашинян раніше заявляв, що практичний етап реалізації проєкту "Маршрут Трампа" запланований на 2026 рік.

Рубіо прибув до Вірменії 26 травня, менш ніж за два тижні до парламентських виборів, на яких Пашинян сподівається привести до перемоги свою партію.