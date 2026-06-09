Каллас: у 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійде біля 30 компаній у сфері виробництва дронів

У новий, 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії увійде понад 30 підприємств, причетних до виробництва дронів, а також інші компанії та експортні позиції, які надають підтримку військово-промисловому РФ.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас після презентації 21-го пакета санкцій Єврокомісією в Брюсселі 9 червня.

21-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде спрямований проти виробників дронів та інших підприємств, що допомогають ВПК Росії.

"Ми також спрямовуємо заходи проти компаній, що надають підтримку військово-промисловому комплексу Росії. Нові списки охоплюватимуть понад 30 найменувань у сфері виробництва дронів", – написала Каллас на своїй сторінці у соцмережі "Х".

За її словами, також будуть запроваджені нові заходи експортного контролю стосовно 50 компаній, включаючи суб'єкти, що базуються в Китаї, Туреччині, Киргизстані, Казахстані, ОАЕ та Індії.

"Ми також обмежимо експорт додаткових матеріалів і технологій, таких як нікелеві порошки, метали та високотехнологічні сплави, для подальшого підриву виробничих потужностей Росії. Буде також обмежено імпорт нових товарів, включаючи автозапчастини, руди деяких дорогоцінних металів та хімікати", – додала головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 червня презентувала підготований ЄС новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

Варто зауважити, що тепер 21-й пакет санкцій проти Росії має бути розглянутий та одноголосно схвалений Радою ЄС.

За даними джерел "Європейської правди", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.