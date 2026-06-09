Каллас: в 21-й пакет санкций ЕС против РФ войдет около 30 компаний в сфере производства дронов

В новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России войдет более 30 предприятий, причастных к производству дронов, а также другие компании и экспортные позиции, оказывающие поддержку военно-промышленному комплексу РФ.



Об этом, как передает "Европейская правда", сообщила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас после презентации 21-го пакета санкций Еврокомиссией в Брюсселе 9 июня.



21-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против производителей дронов и других предприятий, помогающих ВПК России.



"Мы также направляем меры против компаний, оказывающих поддержку военно-промышленному комплексу России. Новые списки будут охватывать более 30 наименований в сфере производства дронов", – написала Каллас на своей странице в соцсети "Х".



По ее словам, также будут введены новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, включая субъекты, базирующиеся в Китае, Турции, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и Индии. "Мы также ограничим экспорт дополнительных материалов и технологий, таких как никелевые порошки, металлы и высокотехнологичные сплавы, для дальнейшего подрыва производственных мощностей России. Будет также ограничен импорт новых товаров, включая автозапчасти, руды некоторых драгоценных металлов и химикаты", – добавила главный дипломат ЕС.



Как сообщала "Европейская правда", президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня презентовала подготовленный ЕС новый, 21-й пакет санкций ЕС против России.



В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, воевавших против Украины.



Стоит заметить, что теперь 21-й пакет санкций против России должен быть рассмотрен и единогласно одобрен Советом ЕС.



По данным источников "Европейской правды", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.