У Британії з хвилями екстремальної спеки пов’язують понад дві тисячі смертей

Понад 2 700 людей могли померти від причин, пов'язаних зі спекою, протягом надзвичайно спекотної погоди у Великій Британії у травні та червні.

Про це повідомляє BBC, передає "Європейська правда".

Дані, отримані експертами Імперського коледжу Лондона, Метеорологічного бюро та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, ґрунтуються на фактах про небезпеку екстремальної спеки, а також записам про смертність за попередні роки.

Згідно з даними, більшість смертей сталася під час червневої спеки – найтеплішого червня за всю історію спостережень в Англії, коли температура в Лінгвуді, Норфолк, досягла 37,7°C, побивши попередній максимум у 35,6°C, встановлений у 1957 році.

Тоді для деяких районів Англії та Вельсу було оголошено рідкісний "червоний" рівень небезпеки, який попереджав навіть здорових людей про значний ризик для життя через високі температури.

Хвилі спеки у травні та червні були спричинені "тепловим куполом" – зоною високого тиску, яка утримувала гаряче повітря над регіоном, кажуть експерти.

За словами дослідників, тепловий купол погіршився через зміну клімату, спричинену людиною. Це призвело до нагрівання планети приблизно на 1,4°C з доіндустріальних часів, і вчені вважають, що це додало від 3 до 4°C до максимальних температур, зафіксованих у травні та червні.

У Великій Британії багато будинків побудовані без врахування високих температур, що робить людей вразливими до тривалого впливу спеки. Немовлята, люди похилого віку та ті, хто має наявні захворювання, належать до найбільших груп ризику. Тривала спека може призвести до більшої кількості серцевих нападів, інсультів та інших потенційно смертельних надзвичайних ситуацій.

Писали, що інтенсивна спекотна хвиля в Бельгії спричинила значно більшу кількість смертей, ніж зазвичай у червні.

У Німеччині під час хвилі спеки наприкінці червня зафіксували значне зростання смертності.

Також повідомлялося, що понад дві тисячі смертей у Франції у тиждень екстремальної спеки можуть бути безпосередньо пов’язані з її впливом.