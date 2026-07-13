В Британии с волнами экстремальной жары связывают более двух тысяч смертей

Более 2 700 человек могли умереть от причин, связанных с жарой, во время чрезвычайно жаркой погоды в Великобритании в мае и июне.

Об этом сообщает BBC, передает "Европейская правда".

Данные, полученные экспертами Имперского колледжа Лондона, Метеорологического бюро и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, основаны на фактах об опасности экстремальной жары, а также на данных о смертности за предыдущие годы.

Согласно данным, большинство смертей произошло во время июньской жары – самого тёплого июня за всю историю наблюдений в Англии, когда температура в Лингвуде, Норфолк, достигла 37,7 °C, побив предыдущий максимум в 35,6 °C, установленный в 1957 году.

Тогда для некоторых районов Англии и Уэльса был объявлен редкий "красный" уровень опасности, предупреждавший даже здоровых людей о значительном риске для жизни из-за высоких температур.

Волны жары в мае и июне были вызваны "тепловым куполом" – зоной высокого давления, удерживавшей горячий воздух над регионом, говорят эксперты.

По словам исследователей, тепловой купол усилился из-за антропогенного изменения климата. Это привело к потеплению планеты примерно на 1,4 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой, и ученые считают, что это добавило от 3 до 4 °C к максимальным температурам, зафиксированным в мае и июне.

В Великобритании многие дома построены без учета высоких температур, что делает людей уязвимыми к длительному воздействию жары. Младенцы, пожилые люди и те, кто страдает сопутствующими заболеваниями, относятся к группам наибольшего риска. Длительная жара может привести к увеличению числа сердечных приступов, инсультов и других потенциально смертельных чрезвычайных ситуаций.

Сообщалось, что интенсивная волна жары в Бельгии привела к значительно большему числу смертей, чем обычно в июне.

В Германии во время волны жары в конце июня зафиксировали значительный рост смертности.

Также сообщалось, что более двух тысяч смертей во Франции за неделю экстремальной жары могут быть напрямую связаны с её воздействием.