У Німеччині на тлі спеки різко зросла смертність

У Німеччині під час хвилі спеки наприкінці червня зафіксували значне зростання смертності.

Про це свідчать попередні дані Федерального статистичного управління країни, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

Як зазначається, у період з 22 по 28 червня померло 23 655 осіб, що на 5 655 більше за середній показник за аналогічний період останніх трьох років.

Водночас медичний директор служби екстреної медичної допомоги міста Кельна Александр Лехлейтнер зазначив, що попри те, що висока кількість смертей, найімовірніше, пов’язана з екстремальними погодними умовами, її не можна просто віднести до смертей, спричинених спекою.

"Немає сумнівів, що високі температури мають вплив, але масштаби цього впливу часто залишаються неясними", – сказав він.

За його словами, особливо важко встановити прямий причинно-наслідковий зв'язок у випадках літніх людей або пацієнтів із хронічними захворюваннями.

Цього дня у Франції повідомили про загибель 22-річного пожежника-волонтера з поміж сотень залучених до боротьби з масштабними лісовими пожежами на півдні країни.

Останнім часом у Франції – переважно її південній частині – гасять численні лісові пожежі, яким передувала екстремальна спека. Через одну з них, в районі міста Перпіньян на південному заході, евакуювали понад 10 тисяч людей.

ЄС у рамках Механізму цивільного захисту надіслав спецлітаки на підмогу пожежникам Франції і Португалії.

У Польщі під час боротьби з лісовою пожежею на початку травня загинув пілот спецлітака.