У Бельгії різко зросла смертність на тлі спеки

За даними органів охорони здоров’я, інтенсивна спекотна хвиля в Бельгії спричинила значно більшу кількість смертей, ніж зазвичай у червні.

Про це свідчать дані інституту громадського здоров’я Sciensano, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

За даними інституту, це найвищий показник надмірної смертності з моменту початку ведення статистики у 2000 році.

Зазначається, що у Бельгії за період з 18 червня по 1 липня було зафіксовано 1747 випадків надмірної смертності, що перевищує опубліковану минулого тижня оцінку у 1222 випадки за період з 18 по 29 червня.

За даними інституту, це становить рівень надмірної смертності у 47%.

Хоча Бельгія офіційно не побила рекорди температури для червня, у Брюсселі протягом кількох днів поспіль стовпчик термометра підіймався до 35°C, а в окремих районах температура досягала 38–40°C.

Писали, що у Німеччині під час хвилі спеки наприкінці червня зафіксували значне зростання смертності.

У Франції нещодавно повідомили про загибель 22-річного пожежника-волонтера з поміж сотень залучених до боротьби з масштабними лісовими пожежами на півдні країни.

Останнім часом у Франції – переважно її південній частині – гасять численні лісові пожежі, яким передувала екстремальна спека. Через одну з них, в районі міста Перпіньян на південному заході, евакуювали понад 10 тисяч людей.