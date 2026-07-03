У Франції з хвилею спеки можуть бути пов’язані понад 2000 смертей

Понад дві тисячі смертей у Франції у тиждень екстремальної спеки можуть бути безпосередньо пов’язані з її впливом.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За даними французького Національного інституту статистики та економічних досліджень Insee, у тиждень 22-28 червня, коли у Франції панувала екстремальна спека, у систему надійшло близько 9 тисяч електронних повідомлень про смерть. Це на понад 29%, або 2025 випадків більше, аніж за попередній тиждень.

Припускають, що ці "надлишкові" смерті безпосередньо пов’язані із впливом погоди на здоров’я людей. Особливо помітно зросла кількість смертей серед вікової категорії 45+, а також серед тих, хто помер у себе вдома – порівняно з тими, хто перебував у лікарнях чи закладах для літніх людей.

"Ці цифри можуть змінюватися – адже це не 100% свідоцтв про смерть (за ці дати. – ЄП)", – зазначила у телеефірі міністерка охорони здоров’я Стефані Ріст.

За її словами, Агентство громадського здоров’я буде володіти повними цифрами про "надлишкову смертність" у ці дати орієнтовно за три тижні.

В Іспанії з хвилею спеки пов’язують близько 1000 смертей.

Як повідомляли, французькі лікарні терміново перелаштовують роботу перед новою хвилею спеки.