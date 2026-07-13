ЄС запустив місію підтримки Вірменії у протидії гібридним загрозам

Євросоюз оголосив про початок роботи нової дорадчої місії у Вірменії для підтримки у протидії гібридним загрозам.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

13 липня оголосили про запуск спеціальної місії партнерства ЄС та Вірменії (EU Partnership Mission in Armenia – EUPM Armenia). Йдеться про дорадчу цивільну місію, метою якої буде надання Єревану підтримки у підвищенні стійкості країни перед гібридними загрозами. Офіційне її заснування відбулось наприкінці квітня.

"Місія підтримуватиме спроможність Вірменії реагувати на гібридні виклики, такі як кібератаки, маніпуляції інформацією та втручання ззовні, непрозорі фінансові потоки. Зокрема, місія надаватиме стратегічні поради, пропонуватиме свою технічну експертизу і сприятиме розбудові інституційних спроможностей національних інституцій Вірменії для реагування на такі загрози, підтримувати горизонтальний підхід, що залучає усі офіційні структури", – зазначають у комюніке.

"ЄС найактивніше виступає за стійку, незалежну Вірменію, і за право вірменського народу визначати свою долю. Ми подбаємо про те, щоб Вірменія не лишалася сам на сам перед спробами зовнішнього примусу", – заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Місію створили на запит уряду Вірменії. Початковий її мандат – 2 роки, до складу увійдуть експерти з країн-членів ЄС. Головою місії з 11 червня призначений Космін Георге Дінеску, який раніше був першим головою Партнерської місії ЄС у Молдові.

EUPM є вже другою цивільною місією ЄС у Вірменії, на додачу до Місії ЄС у Вірменії EUMA, створеної у 2023 році.

Нагадаємо, на початку червня у Вірменії пройшли парламентські вибори в умовах активного російського втручання. Прем’єр країни Нікол Пашинян після них заявив про "історичну перемогу".

1 липня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Баку оголосила про запуск нових програм ЄС для підтримки миру на Південному Кавказі, які передбачають фінансування на суму 220 млн євро для підтримки інфраструктури та прикордонних громад.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос показала варення, яке зробила із привезених з Вірменії абрикосів, та закликала підтримати місцевих фермерів.

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