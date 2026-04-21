ЄС створює нову цивільну місію для сприяння зміцненню стійкості Вірменії

Рада Євросоюзу у вівторок заснувала Партнерську місію ЄС у Вірменії (EUPM Armenia) в рамках Спільної політики безпеки та оборони, що є черговим внеском у зусилля, спрямовані на посилення демократичної стійкості Вірменії та її здатності до кризового управління.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Раді ЄС.

Місія надаватиме підтримку Вірменії у протистоянні багатошаровим загрозам, таким як маніпулювання інформацією та втручання з-за кордону, кібератаки та незаконні фінансові потоки.

EUPM Armenia надаватиме стратегічні консультації та сприятиме розбудові потенціалу різних міністерств та національних інституцій щодо розробки політик для протидії загрозам, з якими стикається суспільство та національні інституції, а також підтримуватиме розробку горизонтального, загальнодержавного підходу.

Вона також надаватиме оперативні консультації та матиме проєктну групу, відповідальну за визначення та реалізацію конкретних заходів у сферах, що охоплюються мандатом місії, у тісній координації з партнерами, які поділяють спільні погляди.

"Вірмени стикаються з масштабними кампаніями дезінформації та кібератаками. Протягом наступних років нова цивільна місія ЄС надаватиме експертні консультації, сприятиме розбудові потенціалу урядових відомств та матиме команду, яка відстежуватиме сфери, що потребують невідкладних дій. Коли вірмени підуть на вибори в червні, лише вони самі повинні обирати майбутнє своєї країни", – заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Місія ЄС з партнерства у Вірменії матиме початковий мандат на два роки, а її оперативний штаб буде розташований у Вірменії.

EUPM є другою цивільною місією у Вірменії, окремою від Місії ЄС у Вірменії (EUMA), створеної у 2023 році, і яка має завдання спостерігати та звітувати про ситуацію на місцях, сприяючи зміцненню довіри та безпеці людей у районах, що постраждали від конфлікту.

Нагадаємо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС.

У червні сторони досягли домовленості щодо порядку денного співпраці, зокрема у питаннях економічного розвитку та стійкості.

Наприкінці жовтня писали, що Вірменія планує найближчим часом підписати нові документи щодо співпраці з Європейським Союзом.

