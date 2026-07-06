Як ЄС відкрив "вікно можливостей" для Вірменії і чи скористається цим Пашинян

2 липня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Єреван.

Це вже другий її візит до вірменської столиці протягом місяця.

Про те, який сигнал вона привезла в Єреван і чи збирається Вірменія реально зближатися з ЄС, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Обережний Пашинян: що означає стримана реакція Єревана на безпрецедентну підтримку ЄС. Далі – стислий її виклад.

У вірменській столиці президентка Єврокомісії оголосила про безпрецедентну лібералізацію доступу товарів з Вірменії на ринки Європейського Союзу.

"Ми можемо перенаправити продукцію, яка нині в основному призначена для російського ринку, на єдиний ринок ЄС, до 450 млн споживачів. Цей захід відкриє двері до Європи майже для 99% свіжої сільськогосподарської продукції Вірменії, а також для 90% вашого експорту напоїв та спиртних напоїв. Це лише початок",– зазначила вона.

Вже незабаром вірменські виробники отримають істотне спрощення для виходу на європейські ринки.

При цьому йдеться про одностороннє відкриття ринку ЄС, а не про взаємну лібералізацію. Адже Вірменія все ще залишається членом створеного РФ Євразійського економічного союзу – відповідно, не може в односторонньому порядку переглядати умови доступу на свій ринок європейських товарів.

Допомога з боку ЄС цим не обмежується. За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС планує допомогти захиститися і від енергетичних погроз Росії.

Зокрема, вже найближчими днями європейські експерти прибудуть до Вірменії, щоб знайти шляхи диверсифікації постачань енергоресурсів.

Натомість прем’єр Нікол Пашинян, серед іншого, наголосив, що "ми ніколи не ставили, не маємо та не поставимо завдання створення кризи у відносинах Республіки Вірменія та Російської Федерації".

На думку голови Європейської партії Вірменії Тиграна Хзмаляна, це не просто нетактовність, а свідчення того, що вірменська влада не готова до реального зближення з ЄС.

Втім, у владного табору на це звинувачення є відповідь.

Як вже неодноразово доводилось чути від провладних вірменських політиків, відкрито говорити про намір вступити до ЄС у Єревані почнуть лише після того, як буде підписано мирну угоду з Азербайджаном та розблоковано відносини з Туреччиною.

Показово, що оцінюючи результати виборів у Вірменії, багато російських політологів зазначали, що повної перемоги Пашиняну здобути не вдалося – його партія не матиме конституційної більшості, а відповідно – не зможе внести зміни до конституції, на яких наполягають у Баку. А саме – прибрати звідти всі згадки про Карабах. Розраховувати у цьому питанні на голоси відверто проросійської опозиції явно не варто.

А відповідно, без внесення конституційних змін Вірменія не зможе підписати мирну угоду з Азербайджаном, що й надалі буде нездоланною перешкодою для її євроінтеграції.

Проте це не зовсім так. У Нікола Пашиняна є спосіб внесення змін до конституції без конституційної більшості у парламенті.

Йдеться про проведення загальнонаціонального референдуму.

Для цього треба назбирати 300 тисяч підписів.

Не виключено, що у Пашиняна вже готуються до реалізації такого сценарію. Зокрема, минулого тижня парламент проголосував за заборону голосування тим громадянам, які не живуть постійно у Вірменії.

Провал проросійських партій на останніх виборах, а разом із тим – готовність ЄС боротися за регіон, створюють для Вірменії реальне "вікно можливостей".

Незрозуміло лише, чи потребує Нікол Пашинян цього шансу.

Перший його закордонний візит після переобрання прем'єром – до російського Єкатеринбурга. Це ще більше посилює неясність щодо того, чи справді вірменська влада готова скористатися шансом, який зараз пропонує ЄС.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Обережний Пашинян: що означає стримана реакція Єревана на безпрецедентну підтримку ЄС.